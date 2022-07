Stargirl 3, il trailer della serie DC Comics di The CW

È uscito il video che anticipa ciò che vedremo nel terzo atto della serie televisiva, in arrivo a partire dal 31 agosto sulla rete americana The CW. Nel filmato si vede il ritorno di Starman (Joel McHale), che nel trailer allena Stargirl (interpretata da Brec Bassinger). Un accenno anche al conflitto tra Starman e Pat Dugan aumenta l’hype. Il terzo capitolo dello show proseguirà con l’intento di far convivere bene e male nella stessa città, nella maniera più armoniosa possibile

Nel video si vede il ritorno di Starman (Joel McHale), che nel trailer allena Stargirl (interpretata da Brec Bassinger). Un accenno anche al conflitto tra Starman e Pat Dugan aumenta l’hype. Il terzo capitolo dello show proseguirà con l’intento di far convivere bene e male nella stessa città nella maniera più armoniosa possibile. Ce la faranno i nostri eroi (e i nostri antieroi)? Staremo a vedere. Dopo aver diffuso qualche settimana fa il primissimo teaser trailer di “Stargirl 3”, stavolta The CW torna ad “accalappiare” i fan di questa serie DC Comics sfoderando il trailer ufficiale. Potete guardare il trailer di “Stargirl 3” nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo È stato pubblicato in rete il trailer di “Stargirl 3”, la terza stagione della serie televisiva in arrivo a partire dal 31 agosto sulla rete americana The CW.

La produzione



approfondimento

Doctor Who, il villain dei fumetti Beep the Meep debutterà in tv

Greg Berlanti e Sarah Schechter sono gli sceneggiatori e i produttori esecutivi insieme a Geoff Johns. Quest’ultimo è il creatore della serie: è l’ex CCO di DC Entertainment ed è molto legato al personaggio di Stargirl, che ideò lui stesso ispirandosi a sua sorella, deceduta nel 1996. Il personaggio di Courtney è quello con cui Geoff Johns ha iniziato la carriera da scrittore di fumetti nel 1999, a tre anni dalla scomparsa della sua amata sorella (che è morta in un’esplosione aerea).



Geoff Johns (“Arrow“, “Batwoman“, “The Flash“, “Titans”) è lo showrunner e produttore esecutivo con Melissa Carter (“Queen Sugar”), nel ruolo di co-showrunner assieme a Greg Berlanti e Sarah Schechter.

Basato sui personaggi di DC creati da Geoff Johns, “Stargirl” è prodotto da Berlanti Productions e Mad Ghost Productions in associazione con Warner Bros. Television.

Sulla mitica rete statunitense The CW sono state cancellate dalla programmazione tante serie storiche dell’Arrowverse, tuttavia alcune rimangono saldamente ancorate a questo canale, per esempio “The Flash” e “Superman & Lois”.

In Italia le prime due stagioni di “Stargirl” sono state trasmesse su Rai 4.

“Stargirl” è stata presentata in anteprima negli USA nel 2020, uscendo sul servizio di streaming DC Universe. La prima stagione ha debuttato il 18 maggio 2020 e comprendeva 13 episodi. La serie è andata in onda anche il giorno successivo sulla rete televisiva The CW ed è stata resa disponibile sulle piattaforme digitali di The CW.



Potete guardare il trailer di “Stargirl 3” nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.