Manca poco per il ritorno sul piccolo schermo di Stargirl, la supereroina impegnata a combattere al fianco della Justice Society of America nello scontro con la Injustice Society. La serie trasmessa sul network statunitense CW è giunta alla seconda stagione e i nuovi episodi debutteranno il prossimo 10 agosto . Intanto i fan possono ingannare l'attesa riguardando le immagini del trailer esteso, apparso nelle ultime ore in rete.

Le anticipazioni sulla stagione 2

approfondimento

Le migliori serie tv da vedere a luglio. FOTO

La lotta contro la Injustice Society è appena cominciata, come mostrano le immagini del trailer esteso della stagione 2 di “Stargirl”. Se nel finale della prima stagione avevamo assistito alla sconfitta delle forze malvagie che avevano in programma di effettuare un lavaggio del cervello di tutta la popolazione degli Stati Uniti, i nuovi episodi porteranno nuove entità maligne contro cui combattere. Nel finale della stagione precedente (articolata in 13 episodi), Cindy Burman/Shiv aveva messo le mani su un minaccioso diamante blu al cui interno era intrappolata una nuova oscura minaccia.

In “Stargirl 2” fa il suo ingresso Eclipso, interpretato dall'attore Nick Tarabay, un antagonista spaventoso ed oscuro. Geoff Johns, creatore e produttore esecutivo della serie, ha definito Eclipso “un cattivo terrificante”. Il nuovo personaggio non sarà l'unica forza oscura da vincere: la Justice Society dovrà affrontare anche una nuova potenza oscura: l'Ombra, nella versione originale Shade, che aveva fatto ritorno nel finale della prima stagione.



Sempre Johns commenta questo ennesimo avversario: “un essere antico che si nutre dei peccati e del dolore e della paura dell'umanità. Ci vorrà molto per affrontarlo, e porterà la Justice Society of America e ognuno dei nostri meravigliosi personaggi in un luogo che sarà difficile da esplorare per loro”. Nella nuova stagione, quindi, ci sarà molto da vedere e, accanto al combattimento, vedremo anche come la protagonista Courtney Whitmore saprà destreggiarsi tra i doveri di supereroina e la sua vita da adolescente.

I componenti del cast

Il cast completo della serie vede recitare accanto alla protagonista, l'attrice Brec Bassinger che interpreta i personaggi di Courtney Whitmore e Stargirl, Anjelika Washington nei ruoli di Beth Chapel/Doctor Mid-Nite, Cameron Gellman in quelli di Rick Tyler/Hourman e Yvette Monreal in quelli di Yolanda Montez/Wildcat. Nel cast anche gli attori Trae Romano, Hunter Sansone, Meg DeLacy, Luke Wilson e Amy Smart.