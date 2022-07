The Boys 3, il teaser del finale di stagione

L’ottavo episodio della terza stagione farà il suo arrivo su Prime Video (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) venerdì 8 luglio Condividi

È tutto pronto per il finale di stagione. Nelle scorse ore l'account Twitter della serie The Boys ha condiviso un teaser dell'ultimo episodio fornendo così in esclusiva uno sguardo sul lavoro.

the boys 3, il finale approfondimento The Boys 3, il teaser trailer dell'attesissimo episodio Herogasm L’appuntamento con l’ottavo episodio della serie The Boys è per venerdì 8 luglio su Prime Video (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Un breve teaser, dalla durata di quasi trenta secondi, ha regalato le prime immagini del finale. Grande curiosità da parte del pubblico, infatti nel giro di poco tempo il filmato ha ottenuto numerosi commenti e oltre un milione di visualizzazioni.

approfondimento The Boys, rinnovata per la quarta stagione Questa la sinossi della stagione in corso della serie: "È stato un anno tranquillo. Patriota è sotto controllo. Butcher lavora per il governo, supervisionato da Hughie tra tutti. Ma entrambi non vedono l'ora di trasformare questa pace e tranquillità in sangue e ossa. Quando i THE BOYS vengono a conoscenza di una misteriosa arma anti-Super, questa li fa scagliare contro i Sette, dando inizio a una guerra e inseguendo la leggenda del primo Supereroe: Soldier Boy".

approfondimento The Boys 3, il cast della serie tv in uscita oggi. FOTO Nel frattempo Variety ha lanciato la notizia del rinnovo della serie che tornerà quindi a far compagnia agli spettatori di Prime Video (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Nessuna informazione però sull’inizio delle riprese, il cast o la possibile data di distribuzione, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti gli sviluppi futuri.