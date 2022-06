Mary Mara, morta a 61 anni l'attrice di Law & Order

L'attrice di Syracuse è stata un volto noto del cinema e della tv a stelle e strisce. Il suo corpo è stato ripescato nelle acque del fiume nei pressi della casa estiva di sua sorella dove si era recata in visita Condividi

Secondo quanto affermato dalla polizia locale, chiamata ad intervenire dopo il ritrovamento di un corpo nel fiume St. Lawrence nello stato di New York, Mary Mara, attrice statunitense nota al pubblico del cinema e della tv, potrebbe essere morta per annegamento, queste le dichiarazioni diramate a seguito dei primi rilievi riportate anche nelle note ufficiali della tv americana che ha confermato la morte dell'interprete conosciuta principalmente per i suoi ruoli in E.R. - Medici in prima linea e Law & Order.



La carriera di Mary Mara tra cinema, teatro e tv approfondimento Law & Order e Law & Order: Organized Crime rinnovati La notizia della morte di Mary Mara toccherà da vicino il pubblico di fan che hanno apprezzato per lunghi anni il talento dell'attrice di Syracuse in diverse produzioni televisive a stelle e strisce. Non solo E.R. e Law & Order nella seconda metà degli anni Novanta, ma anche molte altre partecipazioni in Lost, Dexter, Nip/Tuck, Bones, Monk, Criminal Mindes e Ray Donovan, tutti titoli che hanno segnato la storia della serialità Made in Usa nei Duemila.

Nel vasto curriculum dell'attrice che ha iniziato a recitare nei tardi anni Ottanta, figurano anche ruoli per il cinema e lavori teatrali dove ha diviso la scena con attori come William Hurt, Jeff Goldblum e Michelle Pfeiffer. Il manager dell'attrice sessantunenne, Craig Dorfman, ha rilasciato una nota per i media statunitensi in cui ha apertamente elogiato la sua assistita, una donna brillante e molto divertente fuori dalla scena.



Le indagini sulla morte approfondimento Morto Ned Eisenberg, l'attore di Law and Order La polizia di stato, che ha aperto un'indagine sull'accaduto, non avrebbe al momento ragione di credere che dietro la morte di Mary Mara ci siano cause diverse dall'incidente. La donna che era in visita presso la sorella, ospite della sua casa estiva al confine tra Stati Uniti e Canada, si sarebbe immersa nelle acque del fiume per una nuotata ed è annegata per circostanze ancora da chiarire. Sul corpo dell'attrice sarà dunque eseguita un'autopsia, secondo la prassi, che chiarirà nel dettaglio la causa del decesso.