NBC ha richiesto la produzione di un nuovo ciclo di episodi per alcuni titoli del franchise di culto in ragione degli ottimi ascolti ottenuti nelle ultime stagioni

Il pubblico statunitense ha premiato le avventure dei paladini della giustizia ideati da Dick Wolf che da ormai tre decadi tengono incollati gli spettatori davanti alla tv. La messa in onda infrasettimanale degli episodi del celebre show poliziesco ha assicurato alla NBC un buon numero di ascolti, tale da assicurare la continuazione del franchise per un ulteriore ciclo di episodi per diversi titoli.

FBI, FBI: International e FBI: Most Wanted rinnovate per due stagioni

L'elenco dei titoli rinnovati per una nuova stagione

Arriveranno più storie, molte più storie, a questo punto, per i fan delle avventure dell'FBI di tutto il mondo, come confermano i post congiunti pubblicati sui social da NBC e dal profilo Instagram ufficiale di Law & Order dove vengono pubblicati gli aggiornamenti che riguardano i diversi titoli.

Per ricapitolare, ecco i titoli che sono stati rinnovati col numero di stagione in arrivo: