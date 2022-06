Percy Jackson, tre aggiunte al cast

Dior Goodjohn, Olivea Morton e Charlie Bushnell sono stati scritturati per l’attesa serie tv targata Disney+. Le riprese sono iniziate a Vancouver

La serie live action di Disney+, Percy Jackson, non smette di incuriosire gli appassionati del genere. Dopo le prime news, sono stati ufficializzati ora i nomi di altri tre attori che entrano a fare parte del cast. I giovani Dior Goodjohn, Olivea Morton e Charlie Bushnell si sono aggiunti alla crew rispettivamente nei panni di Clarisse La Rue, Nancy Bobofit e Luke Castellan. Mentre Goodjohn e Bushnell compariranno in ruoli ricorrenti, la Morton sarà invece una guest star. I tre attori si uniscono a Walker Scobell, il protagonista Percy, e ai co-protagonisti Aryan Simhadri e Leah Sava Jeffries. Inoltre, secondo alcune fonti del magazine Variety, Virginia Kull, Glynn Turman, Jason Mantzoukas, Megan Mullally e Timm Sharp appariranno come personaggi ricorrenti.