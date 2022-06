"LEGO Star Wars: Summer Vacation", trailer dello speciale in arrivo

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



È uscito il trailer di LEGO Star Wars: Summer Vacation, lo speciale in arrivo su Disney+ dal 5 agosto (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

Una storia centrale ruoterà intorno ad altre tre storie, con Anakin Skywalker, Leia Organa e Finn che narreranno le proprie avventure estive.

Questo attesissimo special è ambientato appena dopo gli eventi di Star Wars: L’Ascesa di Skywalker.

Nella versione originale vanta un cast da chapeau, composto dal mitico “Weird Al” Yankovic, Yvette Nicole Brown, Kelly Marie Tran, Anthony Daniels e Billy Dee Williams. Tornano inoltre i membri del cast degli speciali precedenti di LEGO Star Wars. Per quanto riguarda il leggendario “Weird Al” Yankovic (colui che viene interpretato da Daniel Radcliffe nell'omonimo biopic, Weird: The Al Yankovic Story, che uscirà nell’autunno 2022), c'è anche una sua canzone originale inclusa nella colonna sonora di questo speciale: si tratta di Scarif Beach Party, scritta e interpretata da lui.



Potete guardare il trailer di LEGO Star Wars: Summer Vacation nel video che trovate in alto, in testa questo articolo.