In attesa che la nuova serie Sky Original, rivisitazione moderna e oscura dell’omonimo classico di fantascienza di John Wyndham, arrivi il 17 giugno su Sky e in streaming su NOW, scopri la gallery con i protagonisti. Nel cast, Keeley Hawes (Bodyguard, It's a Sin) e Max Beesley (The Outsider, Suits), entrambi nominati ai BAFTA