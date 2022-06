1/14 @Warner Bros

Il protagonista Henry DeTamble è interpretato da Theo James, che abbiamo visto nella saga The Divergent Series nel ruolo di Quattro. Da lunedì 13 giugno lo rivedremo nella serie tv Un amore senza tempo – The time traveler’s wife in sei puntate in onda ogni lunedì su Sky Atlantic alle 21:15 oppure in streaming su NOW

GUARDA IL VIDEO: Un amore senza tempo - The time traveler's wife