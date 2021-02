Theo James e Rose Leslie saranno i protagonisti della nuova serie targata HBO. The Time Traveler’s Wife sarà basata sul romanzo La moglie dell'uomo che viaggiava nel tempo della scrittrice statunitense Audrey Niffenegger , riadattato al cinema con Un amore all'improvviso con protagonisti Eric Bana e Rachael McAdams, elogiati entrambi da critica e pubblico per le interpretazioni.

The Time Traveler’s Wife: il film

La moglie dell'uomo che viaggiava nel tempo si prepara ad affascinare nuovamente il pubblico, stando a quanto riportato da Deadline. Infatti, il magazine ha annunciato l’inizio della realizzazione della serie TV che vedrà come attori principali Theo James e Rose Leslie, due dei volti più amati e seguiti a livello internazionale grazie a lavori che hanno segnato la storia del piccolo e grande schermo.

Da un lato troviamo l’attore e modello che ha ricoperto il ruolo di Tobias Eaton all’interno della trilogia The Divergent Series, dall’altro l’attrice che ha acquisito fama mondiale grazie all’iconica serie Il Trono di Spade, in occasione della quale ha conosciuto anche la sua dolce metà Kit Harington, quest’ultimo recentemente entrato a far parte del cast della seconda stagione di Modern Love.