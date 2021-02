Modern Love 2, Kit Harington nel cast

Come riportato da Deadline, lo showrunner John Carney ha dichiarato: “Vista la grande incertezza di oggi, queste storie portano verità e amore alle persone di tutto il mondo, e sono così grato di far parte di questo processo”.

Modern Love è la serie targata Amazon Prime Video che ha appassionato il pubblico di tutto il mondo raccontando le infinite sfumature delle relazioni. A distanza di oltre un anno dall’uscita dei primi otto episodi, la seconda stagione sta per fare il suo atteso debutto.

Modern Love 2: il cast

Come riportato da Deadline, Kit Harington (FOTO) sarà tra i protagonisti dei nuovi episodi, basati sulla celebre colonna del The New York Times. L’attore britannico, classe 1986, farà parte di un cast corale che nella prima stagione ha potuto contare su alcuni celebri nomi della settima arte, tra questi Anne Hathaway e Tina Fey, quest’ultima pronta alla conduzione dell’imminente settantottesima edizione dei Golden Globe.

Questo il cast completo della seconda stagione della serie: Gbenga Akinnagbe, Susan Blackwell, Lucy Boynton, Tom Burke, Zoe Chao, Maria Dizzia, Minnie Driver, Grace Edwards, Dominique Fishback, Kathryn Gallagher, Kit Harington, Garrett Hedlund, Telci Huynh, Nikki M. James, Aparna Nancherla, Larry Owens, Zane Pais, Anna Paquin, Isaac Powell, Ben Rappaport, Milan Ray, Jack Reynor, Miranda Richardson, Marquis Rodriguez, James Scully, Zuzanna Szadkowski, Lulu Wilson, Don Wycherley e Jeena Yi.

Sempre secondo quanto rilanciato da Deadline, la serie dovrebbe fare il suo arrivo nel 2021, sconosciuta la data di distribuzione precisa.