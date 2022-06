Una serie animata ispirata alle opere del maestro del manga horror. Nel corso della terza giornata della Geeked Week, Netflix ha annunciato la produzione di Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre. Una notizia che sicuramente avrà conquistato l’interesse dei fan del mangaka autentica star del genere, e che probabilmente avvicinerà anche altri curiosi alla scoperta di un autore straordinario.

L'annuncio di Junji Ito

La serie anime, che arriverà su Netflix nel 2023, adatterà 20 delle storie realizzate su carta da Junji Ito, mischiando titoli popolari come Tomie e Il libro delle maledizioni di Soichi ad altre opere mai adattate in animazione. L’annuncio è stato dato attraverso un video in cui è lo stesso autore a rivelare la notizia spiegando che ancora non è noto il team creativo che realizzerà la serie. Potete vedere il video qui sotto.