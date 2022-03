Spy Classroom, annunciato l'adattamento anime

Dopo lunghe attese da parte dei fan, è stato annunciato l’adattamento anime per Spy Classroom, la popolare serie di light novel. La conferma è arrivata durante il Fantasia Bunko Online Festival trasmesso in streaming sul canale youtube di Kadokawa. Un’ulteriore conferma è arrivata dal canale Twitter ufficiale dell’anime , che ha pubblicato anche la prima key visual e un primo trailer.

Spy Classroom, cosa sappiamo sull’adattamento anime

approfondimento

Le migliori serie TV da vedere a marzo 2022. FOTO

Stando alle prime notizie, l’adattamento anime di Spy Classroom sarebbe già in corso, supervisionato da Studio Feel, uno degli studi di animazione più famosi in ambito anime. Con Studio Feel che ne guida la produzione, i fan hanno ottimi motivi per aspettarsi un anime dal forte impatto e di qualità. Direttore del progetto è Keiichiro Kawaguchi, mentre Shinichi Inozume si occupa della composizione della serie. Sumie Kinoshita è il character designer, mentre a dare la voce a Lily e Klaus saranno Sora Amamiya e Yuichiro Umehara.

La trama dell’anime rispecchia ovviamente quella della light novel. Ambientata in un’epoca distopica, nella quale i governi del mondo devono fronteggiare le conseguenze di un’orribile guerra che ha devastato la popolazione globale, Spy Classroom racconta di Lily, una ragazza dai capelli bianchi studentessa in un istituto dove addestrano i giovani a diventare spie. Brava negli esami scritti, ma scarsa nella pratica, ha poche possibilità di laurearsi, fino a che non le viene offerta l’opportunità di unirsi alla squadra Tomoshibi, per prendere parte ad una missione impossibile. Entusiasta di poter lavorare con i più bravi, Lily si rende presto conto che la situazione non è così positiva come aveva pensato. Tra spie fastidiose e un giovane misterioso alla guida dell’operazione disperata, gli eventi prenderanno presto una brutta piega.