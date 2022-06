Domani è per sempre, il romanzo di Ermal Meta, diventerà una fiction

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Lo scorso giovedì 19 maggio Ermal Meta ha “temporaneamente” abbandonato le vesti di cantante per vestire quelle di scrittore. Infatti, quel giorno è stato pubblicato il suo primo romanzo Domani è per sempre, presentato ufficialmente in tv nel corso della puntata di Domenica In. Come svelato da Ermal Meta, il romanzo ha per protagonista un bambino di 7 anni che abita con suo nonno in un posto lontano dalla guerra. La storia vuol far conoscere il regime dittatoriale che ha subìto l’Albania, paese d’origine di Ermal Meta, dal 1945 al 1990. La vita del piccolo di 7 anni cambia quando, insieme a suo nonno, accoglie in casa un soldato con la passione per la musica. Dopo poco più di due settimane dalla sua pubblicazione, Domani è per sempre sta riscuotendo un successo tale che in cantiere c’è già una trasposizione sul piccolo schermo come fiction. A tal proposito, non è ancora dato sapere con precisione i dettagli dell’opera né quando sarà mandata in onda in tv.