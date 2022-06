Hammarvik - Amori e altri omicidi, la seconda stagione: il cast

Dal 3 giugno tornano in tv le indagini di Johanna Strand, l'agente di polizia di Hammarvik, cittadina svedese in cui ci sono diversi casi irrisolti, nati dalla penna di Camilla Lackberg. Negli otto episodi del secondo ciclo di puntate, oltre al giallo, anche lo sviluppo della vicenda sentimentale della protagonista, alle prese con la tormentata storia d'amore con il suo ex fidanzato Danne. Lo show è in prima visione su Sky Investigation e in streaming su Now