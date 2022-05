Alcune scene dei primi due episodi della quarta stagione di Stranger Things hanno indotto i fan a ritenere che Will sia omosessuale. A riguardo, sono intervenuti gli attori della serie tv che hanno espresso le loro opinioni, non fornendo una chiara risposta Condividi

Da venerdì 27 maggio sono disponibili su Netflix (visibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) le prime sette puntate della quarta stagione di Stranger Things, all'interno del primo volume. Infatti, la serie tv si chiuderà il prossimo 1° luglio con le ultime due puntate racchiuse all'interno del secondo volume. Una delle domande più frequenti che si sono fatti i fan è la seguente: "Will è gay?". Un dubbio che era già sorto nelle menti degli spettatori negli episodi delle stagioni precedenti, ma che è andato rafforzandosi per via di alcune scene nelle prime due puntate della quarta stagione. Infatti, mentre si trova nella sua nuova classe per una presentazione, Will decide di dedicarla al matematico Alan Turing, perseguitato negli anni '50 proprio perché dichiaratamente omosessuale. Inoltre, ci sono altre due circostanze che sembrano far propendere verso la teoria dell'omosessualità di Will. Innanzitutto, in un'altra scena si vede una compagna di classe corteggiare apertamente Will, il quale però rifiuta seccamente le sue avances. Infine, c'è un momento in cui Will si domanda: "A volte, penso che sia semplicemente spaventoso aprirsi in quel modo, per dire come ti senti veramente, specialmente alle persone a cui tieni di più. Perché se … e se a loro non piacesse la verità?"

La teoria sulla presunta omosessualità di Will da parte del cast approfondimento Stranger Things 4: tutto quello che c'è da sapere sulla nuova stagione Durante un video promozionale per Netflix Mexico dello scorso 23 maggio, il primo a essere interpellato circa tale ipotesi è Noah Schnapp, l’attore classe 2004 che interpreta Will. In realtà, egli non ha fornito una risposta chiara a riguardo, anzi ha approvato il fatto che non sia dato sapere con chiarezza quale sia effettivamente il suo orientamento sessuale. Secondo Noah, infatti, è giusto che sia lo spettatore a dare una sua interpretazione. Pensiero simile a quanto espresso dalla collega Millie Bobby Brown, interprete di Undici. Ella, infatti, ha aggiunto che non è giusto etichettare una persona per il suo orientamento sessuale e, nel caso di Will, è doveroso rispettare il suo carattere e non forzandolo verso un “coming-out” che, magari, nemmeno avrebbe senso. Inoltre, il fatto che Will abbia rifiutato la corte di una compagna di classe, ha portato gli spettatori a pensare che, in realtà, più che gay sia segretamente innamorato di Undici. Un’ipotesi, però, smentita seccamente da David Harbour, l’interprete di Hopper. Egli, infatti, ha dichiarato che tutti coloro che hanno visto Stranger Things dovrebbero sapere che Will non è mai stato interessato a Undici. Quello che lo renderebbe felice è continuare a giocare a D&D nel seminterrato di Will, un qualcosa difficilmente realizzabile con la crescita dei suoi amici che iniziano a sviluppare altri interessi.

Gli altri protagonisti di Stranger Things approfondimento Stranger Things 4, gli attori svelano i loro momenti preferiti sul set Oltre ai già citati Noah Schnapp, David Harbour e Millie Bobby Brown, ritroveremo Finn Wolfhard nei panni di Mike, oltre a sua sorella Nancy, interpretata da Natalia Dyer. Ci sarà ancora Winona Ryder come Joyce, mamma di Will e di Jonathan, quest’ultimo interpretato da Charlie Heaton. Presenti, ovviamente, anche gli amici di Will e Mike, cioè Gaten Matarazzo e Caleb McLaughlin rispettivamente nei panni di Dustin e Lucas.