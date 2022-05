Intervista col Vampiro, il teaser che presenta l’intervista a Louis

È stato pubblicato un video che anticipa ciò che vedremo nell’adattamento televisivo di AMC dell’omonimo romanzo di Anne Rice del 1976. Si tratta di un inquietante teaser trailer che presenta la voce di Louis de Pointe du Lac

Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

È stato pubblicato il teaser della serie televisiva Intervista col Vampiro, l’adattamento televisivo di AMC dell’omonimo romanzo di Anne Rice del 1976. Si tratta di un inquietante teaser trailer che presenta la voce di Louis de Pointe du Lac. Il nuovo video offerto come assaggio consiste semplicemente in una ripresa fissa di un vecchio mangiacassette. Una mano preme il pulsante play e dà il la all’audio.

Si sente parte di un'intervista in cui un intervistatore pone domande all’intervistato (perdonate le ripetizioni ma nel caso di Intervista col Vampiro non se ne può fare a meno, dato che proprio quell’intervista è il fulcro di tutto). Il soggetto in questione è presumibilmente il protagonista Louis de Pointe du Lac. Gli domandano se sia sempre stato un vampiro o se abbia avuto un passato da umano.



A quel punto una voce malinconica risponde: racconta che era un uomo di 33 anni quando è stato trasformato nel mostro che è oggi. Pochi secondi e questo trailer taglia, mostrando il logo della serie in arrivo.

Questo ultimo teaser conferma che i pronostici dei fan erano azzeccati: lo show debutterà nell'autunno del 2022.



Potete guardare il teaser trailer della serie televisiva Intervista col Vampiro nel video che trovate in testa a questo articolo.



Poche informazioni sulla serie

approfondimento Intervista col Vampiro, le prime immagini della serie TV Benché manchino pochi mesi all'uscita della serie, si sa ancora molto poco di questa versione televisiva dell'amato bestseller di Rice.

Per adesso è stato reso noto che la versione di AMC dovrebbe adottare un tono di voce simile all'adattamento cinematografico del 1994.

Il cast e il team di produzione saranno diversi rispetto a quelli della pellicola.



Il cast e la produzione

approfondimento Morta Anne Rice, l'autrice di “Intervista col vampiro” Jacob Anderson, la star di Game of Thrones (ha interpretato Grey Worm nell'acclamata serie fantasy della HBO) si calerà nei panni di Louis mentre Sam Reid interpreterà Lestat de Lioncourt.



Il produttore esecutivo della serie, Mark Johnson, dopo l'annuncio del progetto da parte di AMC, ha parlato dell'eccitazione all’idea di costruire uno spettacolo partendo dal romanzo di Rice: “La sfida di adattare per la televisione il lavoro rivoluzionario e immensamente avvincente di Anne Rice è intimidatoria ed esilarante", ha detto Johnson. "Avendo precedentemente prodotto film da opere così singolari, riconosco sia la responsabilità sia l'obbligo che dobbiamo al materiale. Credo fermamente che con AMC e Rolin Jones siamo attrezzati per affrontare questa sfida e per emozionare e intrattenere entrambi i fedeli fan di Anne Rice e lo spettatore che sta scoprendo solo ora il suo lavoro”, ha aggiunto Mark Johnson.



Regista e sceneggiatore

approfondimento Addio alla scrittrice Anne Rice, i film tratti dai suoi libri Ci sarà Alan Taylor a dirigere i primi due episodi della serie, che sarà composta da otto puntate. “Ho un legame personale con il libro”, ha dichiarato Taylor. “Ho letto Intervista col Vampiro e l’ho amato, perché mi ha dato questa impressione che ogni altra cosa scritta dai vampiri sia una s******ta, mentre questa è la verità. Questa è la realtà, e ciò che potrebbe concretamente succedere se i vampiri esistessero”.

Debutterà negli Stati Uniti su AMC e AMC+ in autunno e la sceneggiatura sarà scritta da Rolin Jones, produttore esecutivo e showrunner della serie. Le riprese dello show sono attualmente in corso.



La storia

approfondimento Intervista col Vampiro, Jacob Anderson de Il Trono di Spade sarà Louis Scritto originariamente nel 1976, il romanzo Interview with the Vampire (Intervista col Vampiro in italiano) si concentra sul personaggio di Louis de Pointe du Lac, un vampiro di 200 anni. Il libro (così come il film e probabilmente questa serie) racconta la storia dell’incredibile vita di Louis, offerta a un intervistatore senza nome.



Il romanzo di Rice si è guadagnato il titolo di classico moderno. Vanta recensioni quasi universalmente positive ed è riuscito a convincere sia la critica sia il pubblico.

L’autrice, Anne Rice, era coinvolta nella produzione della serie televisiva di AMC (assieme a suo figlio Christopher) ma purtroppo è morta nel dicembre 2021, prima che il progetto fosse completato.

Se ne è andata all'età di 80 anni a causa di complicazioni dovute a un ictus, come ha annunciato suo figlio sulla pagina Facebook della scrittrice. Christopher Rice è ancora tra i produttori del progetto.



Di seguito vi mostriamo il post con cui l’account ufficiale di Twitter della serie ha presentato questo nuovo teaser (il secondo, fino a ora).



Every vampire's got a story to tell if you're willin' to listen. #InterviewWithTheVampire pic.twitter.com/f4pGWuBEIJ — Interview with the Vampire (@Immortal_AMC) May 24, 2022