Giustizia per tutti, la miniserie con Raul Bova e Rocío Muñoz Morales

Giustizia per tutti, trama

approfondimento

Rocío Muñoz Morales: "Nessuno vale più di qualcun altro"

Giustizia per tutti è prodotta da RB Produzioni e Showlab per Mediaset. Alla regia c'è Maurizio Zaccaro mentre la sceneggiatura è di Andrea Nobile. La serie, ambientata a Torino, segue le vicende di Roberto Beltrami, interpretato da Raoul Bova. Stimato fotografo, viene condannato a trent’anni per l’omicidio di sua moglie, avvocato di uno studio torinese molto prestigioso. L'uomo però si è sempre dichiarato innocente, provando in ogni modo a dimostrare la sua estraneità all'omicidio. Roberto è riuscito persino a laurearsi in Giurisprudenza mentre si trovava in carcere. Dopo dieci anni esce di prigione e deve ricominciare a vivere. Per prima cosa, tenta di recuperare il rapporto con la figlia Giulia, di diciannove anni, e con Daniela, sorella di sua moglie che ha cresciuto la ragazza come fosse sua. Roberto viene contattato da Victoria Bonetto (Rocío Muñoz Morales), figlia del titolare dello studio dove lavorava Beatrice, sua moglie. La donna gli propone di collaborare, per difendere chi, come lui, è stato condannato ingiustamente. Oltre a Bova e Muñoz Morales, fanno parte del cast anche Anna Favella, Francesca Vetere, Giulia Battistini, Jacopo Crovella, Giuseppe Antignati, Elia Moutamid, Rossella Brescia, Anna Ferruzzo, Roberto Zibetti, Giada Di Palma, Silvia Lorenzo e Beppe Rosso.