Diavoli, continua la guerra di dati Usa-Cina. Oggi i nuovi episodi

La guerra dei dati tra Cina e USA continua implacabile, una notizia inattesa cambierà per sempre la vita di Massimo. Gli episodi 5 e 6 diretti da Jan Michelini, protagonisti Alessandro Borghi e Patrick Dempsey. Su Sky Atlantic, in streaming su NOW e on demand a partire da venerdì 6 maggio. Due nuove puntate anche per il podcast dedicato ai temi della serie, disponibile su Spotify e tutte le altre piattaforme Condividi

Debuttano domani sera alle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW (e saranno da allora sempre disponibili on demand) quinto e sesto episodio della nuova stagione di Diavoli, il financial thriller internazionale targato Sky Original con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey (TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE - LO SPECIALE). Tra Bitcoin, app di tracciamento e una guerra sui dati sempre meno sotterranea fra Usa e Cina, si complicano i giochi ai piani alti della City londinese, in questa appassionante storia di potere, segreti e disinganni ambientata nell’Olimpo dell’alta finanza e ispirata al best seller “I diavoli” (edito in Italia da Rizzoli) di Guido Maria Brera.

Una serie in otto episodi vedi anche Diavoli, guerra per i big data. Le foto degli episodi 3 e 4 La seconda stagione di Diavoli, in otto nuovi episodi girati tra Roma e Londra interamente in inglese, è prodotta da Sky Italia e Lux Vide con Big Light Productions e realizzata in collaborazione con Sky Studios, Orange Studio e OCS. La serie è scritta da Frank Spotnitz (Leonardo, Medici, The X-Files, The Man in the High Castle) e James Dormer (Strike Back, Medici) con Naomi Gibney e Caroline Henry. Guido Maria Brera è autore del format di serie della seconda stagione. Nick Hurran (Sherlock, Doctor Who, Fortitude, Altered Carbon) dirige i primi 4 dei nuovi episodi, mentre Jan Maria Michelini (I Medici, DOC- Nelle tue mani, Blanca) è dietro la macchina da presa degli episodi 5-8.

DIAVOLI 2, IL CAST vedi anche Diavoli 2. Tra Brexit e misteri. Foto dei primi due episodi In questa seconda stagione, accanto a Borghi e Dempsey tornano Malachi Kirby (The Race – Corsa mortale, Radici), Pia Mechler (Everything Is Wonderful) e Paul Chowdhry (Live at the Apollo, Swinging with the Finkels), nei panni dei Pirati, il team di trader fedelissimi a Massimo Ruggero, e Lars Mikkelsen (The Killing, Sherlock, House of Cards) in quelli di Daniel Duval, il fondatore di Subterranea. Fanno il loro ingresso nel cast Li Jun Li (Damages, Minority Report, Wu Assassins) nei panni di Wu Zhi, nuova Head of Trading della NYL, Joel de la Fuente (Law & Order, The Man in the High Castle) nei panni di Cheng Liwei, nuovo membro del board e Clara Rosager (The Rain, Il concorso) in quelli di Nadya Wojcik, nuova geniale protetta di Dominic.

SINOSSI DEL QUINTO E SESTO EPISODIO vedi anche Diavoli 2, un giorno sul set: backstage con Alessandro Borghi. VIDEO Un incidente davanti a una banca di Mayfair offre un’occasione unica per scoprire l’identità del creatore dei Bitcoin. È una corsa contro il tempo tra Dominic e i cinesi, con Massimo nel mezzo che inizia a mettere in dubbio le decisioni prese finora: è davvero Dominic il responsabile di tutto? E adesso che ogni sua mossa viene sorvegliata, condurrà gli assassini direttamente alla prova che stanno cercando? Ora che sa di essere nel mirino, Massimo cerca disperatamente di recuperare la prova che gli è stata rubata. Escogita un nuovo piano per proteggere l’Europa e i suoi cittadini, offrendo una “terza via” per garantire che né la Cina, né gli Stati Uniti possano vincere la guerra dei dati. L’aiuto arriva da una fonte improbabile, pronta a tradire Dominic, ma Wu Zhi dà a Massimo una notizia che cambierà tutto.

DIAVOLI, IL PODCAST vedi anche Diavoli 2, l'intervista doppia con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey In parallelo agli intrighi della serie, continua su Spotify e su tutte le altre piattaforme il nuovissimo podcast, coprodotto da Sky e Lux Vide, dedicato ai grandi temi dell’attualità al centro dei nuovi episodi della serie Sky Original, affrontati da un punto di vista più tecnico e divulgativo in un vero e proprio viaggio tra informazione e intrattenimento. Hanno fatto il loro esordio ieri, 4 maggio, le nuove puntate, la quarta e la quinta, rispettivamente dedicate ad app e bitcoin. Anche in queste nuove puntate, Massimo Temporelli sarà con Alessandro Borghi, Guido Maria Brera e due esperti per indagare l’impatto reale della finanza sulla nostra vita (CLICCA QUI PER ASCOLTARE IL PODCAST). Le app sono tecnologie utili e al tempo stesso strumenti di controllo. La quarta puntata del podcast indaga proprio come le app influenzino la nostra quotidianità e modifichino le nostre abitudini, grazie al contributo, al fianco degli immancabili Borghi e Brera, di Davide Dattoli, nominato da Forbes tra gli under 30 più influenti nel settore Technology in Italia, e Mariarosaria Taddeo, Vicedirettrice del Digital Ethics Lab dell’Università di Oxford. Nella quinta puntata, invece, si tratta un tema tanto rivoluzionario quanto divisivo: quello delle criptovalute. Dopo un breve intervento di Borghi e Brera, Massimo Temporelli ne parlerà insieme a Francesco Bruschi, Direttore dell'Osservatorio Blockchain & Distributed Ledger, e Andrea Ferrero, fondatore di Young Platform.