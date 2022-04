The Idol, Suzanna Son lascia la serie di The Weeknd

La serie tv HBO racconta la storia d’amore tra un enigmatico proprietario di un club di Los Angeles e una cantante pop in ascesa Condividi

The Idol, ideata dalla pop star The Weeknd, da Reza Fahim e dal creatore di Euphoria, Sam Levinson, non vedrà la presenza nel cast di Suzanna Son, la star di Red Rocket di Sean Baker. La serie tv segue le vicende di un enigmatico proprietario di un club di Los Angeles, diventato il leader di una setta segreta, che inizia una relazione con una promettente cantante pop. Il co-creatore di The Idol, Abel Tesfaye, meglio conosciuto come The Weeknd, ha dichiarato di non essere soddisfatto della direzione creativa del progetto, di cui quattro o cinque episodi potrebbero già essere stati registrati. Nelle ultime ore è arrivata anche la conferma dell’abbandono della serie tv da parte della regista Amy Seimetz.

Una prospettiva troppo femminile secondo Abel Tesfaye (The Weeknd) approfondimento The Idol, la serie di The Weeknd verrà lavorata da capo La causa del malcontento di The Weeknd, che quest’anno è stato l’headliner dell’iconico festival Coachella, potrebbe essere proprio l’inclinazione della serie tv verso una visione troppo femminile, incentrata sul personaggio interpretato dalla co-star Lily-Rose Depp. In ogni caso, la figlia di Johnny Depp continuerà a fare parte del cast e avrà ancora una parte di rilievo. Non è ancora chiaro se la serie tv, che dovrebbe essere formata da 7 episodi, vedrà una riduzione o meno delle puntate. Per ora la HBO non ha rilasciato ulteriori commenti a riguardo, specificando che il progetto continua ad andare avanti e il team creativo sta perfezionando la costruzione della storia. Inoltre, la produzione adeguerà i ruoli del cast e della troupe al nuovo approccio artistico di The Idol. Inoltre, un portavoce di HBO ha dichiarato a Deadline di “Non vedere l’ora di poter condividere altre informazioni.”

Il cast approfondimento The Idol, HBO produrrà la prima serie tv di The Weeknd La serie tv The Idol, creata da Abel Tesfaye (The Weeknd), Reza Fahim e Sam Levinson per HBO si focalizza su di un leader contemporaneo, che inizia una storia d’amore con una cantante pop in ascesa. Nel cast, oltre a The Weeknd e Lily-Rose Depp, nei ruoli dei co-protagonisti, troveremo anche Debby Ryan, Steve Zissis, Troye Sivan, Juliebeth Gonzales, Melanie Liburd, Tunde Adebimpe, Elizabeth Berkley, Nico Hiraga, Anne Heche, Maya Eshet, Tyson Ritter, Kate Lyn Sheil, Liz Caribel Sierra e Finley Rose Slater. La vice presidente esecutiva di HBO, Francesca Orsi, ha dichiarato che, quando il talentuoso Abel Tesfaye, insieme a Reza Fahim e Sam Levinson, le hanno consegnato lo script di The Idol, era già chiaro che la loro visione dell’industria musicale era diversa da qualsiasi cosa mai apparsa prima su HBO.