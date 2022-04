Halo, il teaser del sesto episodio della serie tv

La serie tv è disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW, in contemporanea con gli USA

L’attesa serie tv Halo, in lavorazione ormai da tanti anni, è finalmente sbarcata sugli schermi di tutto il mondo. A partire dal 24 marzo, infatti, ogni giovedì, vengono rilasciati negli Stati Uniti gli episodi dalla Paramount+. In Italia, le puntate sono disponibili on demand su Sky e in streaming su NOW nella versione originale corredata da sottotitoli. Dal 28 marzo, invece, gli episodi vanno in onda nella versione doppiata in italiano su Sky Atlantic, disponibile anche questa su NOW e on demand. Nelle scorse ore la Paramount+ ha rilasciato un nuovo teaser trailer, dedicato al sesto episodio di Halo, dove viene rivelato il primo incontro tra Master Chief e Makee . La sesta puntata si chiamerà Solace e sarà disponibile a partire dal 28 aprile prossimo.