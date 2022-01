Halo, il trailer della serie TV: data d'uscita

Gli appassionati dei videogame che negli anni si sono dedicati ad “ Halo ”, serie di giochi per consolle dal successo ormai ventennale, saranno felici di sapere che l'omonimo prodotto seriale è praticamente pronto per il debutto in streaming sulla piattaforma Paramount Plus. Lo show sarà trasmesso negli States a partire dal prossimo 24 marzo , come indicato dal trailer, ora disponibile online. Al centro della clip, il protagonista Pablo Schreiber impegnato nel ruolo di Master Chief.

Il trailer con Pablo Schreiber nei panni di Master Chief

In attesa di notizie certe sulla messa in onda delle dieci puntate di “Halo” anche nel nostro paese, la clip col trailer della serie è stata già molto condivisa e commentata dagli utenti in rete certamente decisi a non perdere l'appuntamento con lo show che svilupperà una storyline inedita ma fedele alle ambientazioni del gioco. Saranno quindi felici i gamer ma, stando alle immagini in anteprima, il prodotto sarà molto apprezzato anche dagli spettatori che non hanno familiarità col gioco sviluppato dai Bungie Studios e i 343 Industries.

Molto curato nelle ambientazioni e nella caratterizzazione dei personaggi, “Halo” è ambientato in un'epoca futura caratterizzata dallo scontro tra gli umani e una minacciosa razza aliena rappresentata dai Covenant, composti da un'alleanza di razze tenute insieme da vincoli religiosi. Il trailer concede ampio spazio alla presentazione del supersoldato conosciuto come Spartan, Master Chief: il principale protagonista della serie di videogiochi, noto anche come il soldato scelto John-117, è presentato come un combattente letale. Nello show il suo personaggio è affidato allo statunitense Pablo Schreiber che vanta numerosi lavori per il cinema e per la tv tra cui, più recentemente, un posto nel cast principale di “American Gods” e prima ancora in quello di “Orange is The New Black”, per il quale è stato nominato agli Emmy tra i migliori attori all'interno di una serie drammatica.