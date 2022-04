La Ruota del tempo 2, Ayoola Smart sarà Aviendha

Tra le tante serie tv in onda su Amazon Prime Video (visibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), tra quelle di maggior successo non possiamo non citare La ruota del tempo. La prima stagione, di otto puntate, è andata in onda dal 19 novembre 2021 – giorno in cui sono state trasmesse i primi tre episodi – sino al 24 dicembre 2021. La storia è ambientata in un mondo dove la magia, chiamata Unico Potere, può appartenere solo ad alcune donne. La protagonista è Moraine Damodred che, una volta arrivata al villaggio di Emond’s Field, ingaggia quattro ragazzi (tre maschi e una femmina) per iniziare un lungo viaggio e per scoprire se, effettivamente, in uno di loro si celi la reincarnazione del Drago Rinato.