La Ruota del Tempo 2, in corso le riprese della nuova stagione

Venerdì 19 novembre la produzione targata Amazon (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha fatto il suo debutto sulla piattaforma di streaming. A pochi giorni di distanza dall'uscita, Collider ha aggiornato il pubblico in merito al futuro della serie .

La ruota del tempo, la seconda stagione

approfondimento

La ruota del tempo, cosa sapere sulla nuova serie tv fantasy

Come riportato dal magazine, le riprese dei nuovi episodi hanno avuto inizio nel mese di luglio, a Praga. Collider ha ora rivelato che La Ruota del Tempo sarebbe giunta a metà della produzione, nessuna informazione sulla possibile data di chiusura del set, non resta quindi altro da fare che attendere per conoscere tutti gli sviluppi.