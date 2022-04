Irma Vep: data d'uscita e prime foto della serie con Alicia Vikander

L'attrice premio Oscar sarà Mira, la nuova versione della protagonista del film di Assays che è tornato a Parigi per girare l'adattamento a puntate del suo stesso cult degli anni Novanta Condividi

Il Festival di Cannes 2022, in programma dal 17 al 28 maggio, ospiterà quest'anno una speciale anteprima di Irma Vep, miniserie televisiva tratta dall'omonimo film diretto da Olivier Assays presentato sempre a Cannes nel 1996 nella sezione Un Certain Regard. HBO che trasmetterà lo show in streaming a partire dal 6 giugno, ha diffuso in rete le prime foto dello show di cui sarà protagonista Alicia Vikander che interpreterà il ruolo che fu di Maggie Cheung.

La serie remake del cult di Assays del '96 approfondimento Alicia Vikander, le foto più belle dell'attrice A poco meno di un mese dall'anteprima di Cannes, l'immagine della Irma Vep, personaggio della storia scritta e diretta da Olivier Assays nella seconda metà degli anni Novanta, comincia a delinearsi con più precisione. A venticinque anni dalla sua apparizione sul grande schermo, la ladra con la tuta di lattice tornerà sul piccolo schermo questa volta col volto di Alicia Vikander. La trentatreenne attrice svedese, premio Oscar nel 2016 per The Danish Girl, sembra perfetta sui suoi tacchi a spillo con la città di Parigi sullo sfondo in uno degli scatti condivisi da HBO e ripresi da Vogue Magazine. L'attrice che di questo progetto è anche una dei produttori esecutivi, ha avuto il piacere di lavorare con Assays che aveva conosciuto qualche anno prima.

A differenza dell'originale, deve la protagonista Maggie Chung interpretava sé stessa, amplificando l'effetto straniante di una storia sul cinema che parla di cinema, il personaggio della Vikander è quello di un'attrice americana, Mira, che si reca in Europa per un nuovo progetto anche con lo scopo di allontanarsi un po' dal paese dove è al centro di uno scandalo e dove, inoltre, la sua carriera è in fase calante. Il progetto in questione è ancora una volta il remake del film muto francese Les Vampires (come nell'originale del '96) e anche questa volta la protagonista finirà per smarrire i confini tra realtà e finzione.

Irma Vep: il cast con Alicia Vikander La serie, cui è stato sottratto un po' del tocco europeo dell'originale a favore di un pizzico in più di carattere americano, grazie anche alla collaborazione di Sam Levinson (creatore di Euphoria) e del drammaturgo Jeremy O. Harris, sarà un avvincente racconto in cui arte e vita si fondono in una storia a cavallo tra più generi: commedia, thriller e noir.

Alicia Vikander, nel cui curriculum figurano molti film di successo e diversi progetti per la tv svedese, con Irma Veep debutta con una serie tv in lingua inglese. L'attrice in questo show ha diviso il set con interpreti come Vincent Macaigne, Jeanne Balibar, Devon Ross, Lars Eidinger e Vincent Lacoste. Co-prodotto da HBO e A24, Irma Veep debutterà in streaming negli Usa su HBO Max a partire dal 6 giugno.