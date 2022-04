Arriva il 22 aprile su Sky Atlantic, in streaming su NOW e on demand, la seconda stagione della serie Sky Original. Ecco la trama della prima stagione

Un viaggio intenso nel mondo dell'alta finanza, quello dove a gestire il potere, qualunque sia la sua forma, sono i Diavoli. La serie originale Sky tratta dal best seller I diavoli di Guido Maria Brera (edito da Rizzoli) arriva alla seconda stagione, in onda su Sky Atlantic e in streaming su NOW a partire da venerdì 22 aprile (TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE - LO SPECIALE - IL PODCAST). Diavoli è prodotta da Sky e Lux Vide con Big Light Productions, realizzata in collaborazione con Sky Studios, Orange Studio e OCS. Ecco la trama della prima stagione.



La vicenda ruota attorno al profondo legame, a volte ferreo altre ambiguo e controverso, tra i due protagonisti, figli per altro di due culture molto differenti: da un lato l’italiano Massimo Ruggero (interpretato da Alessandro Borghi), modello di self-made che ha fatto una rapidissima carriera: partendo quasi dal nulla è diventato lo spregiudicato e geniale Head of Trading di una delle più importanti banche di investimento del mondo, la New York - London Investment Bank (NYL). L’altro protagonista è Dominic Morgan (interpretato da Patrick Dempsey), americano, annoverato tra gli uomini più potenti della finanza mondiale, CEO della banca e mentore di Massimo. In questo rapporto che appare solido ci sono però delle infiltrazioni di omertà e mistero, soprattutto da parte di Morgan, e infatti il rapporto tra i due inizia a scricchiolare quando, causa alcuni segreti dello stesso Dominic, Massimo si troverà coinvolto in una guerra mondiale. Non c'è il rumore delle armi, ma il silenzio che la avvolge è ancora più inquietante perché è combattuta sotto ai nostri occhi ricorrendo all’arma più potente di tutte: la finanza. E' a rischio la vita di milioni di persone. Massimo si ritrova a un bivio: continuare a fidarsi o provare a disinnescarlo.