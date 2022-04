Il Pianeta preistorico, il trailer della serie sui dinosauri

Pubblicato il primo trailer ufficiale della serie-evento Il Pianeta preistorico. In onda su Apple TV+ dal 23 al 27 maggio (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), racconterà la nascita della Terra, tra paesaggi bellissimi e i primi esseri viventi che la popolarono oltre 66 milioni di anni fa

Sarà come riaprire i libri di storia, ma al tempo stesso far volare la fantasia. Apple TV+ ha presentato ieri, mercoledì 20 aprile, il primo trailer ufficiale e la data di uscita della sua nuova serie originale Il Pianeta preistorico , l’attesissima serie-evento in cinque episodi, che come mai prima d’ora, trasporterà i telespettatori alla scoperta della nascita della Terra e dei primi esseri viventi che la popolarono oltre 66 milioni di anni fa.

Il Pianeta preistorico, la nuova serie di Jon Favreau su Apple TV+

Se molti lo conoscono per il suo essere particolarmente avvezzo al mondo dei supereroi, con la nuova serie-evento Il Pianeta preistorico, i telespettatori potranno conoscere un’altra faccia del noto regista e produttore Jon Favreau, questa volta all’opera con un prodotto televisivo di stampo piuttosto documentaristico. Il Pianeta preistorico, in onda su Apple TV+ in cinque episodi da lunedì 23 a venerdì 27 maggio (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), racconta della nascita della Terra, tra bellezze naturali e i primi esseri viventi che la popolarono oltre 60 milioni di anni fa.

Il trailer ufficiale de Il Pianeta preistorico

Come si vede nel primo trailer ufficiale, la serie racconterà – con il supporto di effetti visivi mai così realistici – il meglio della Terra nel suo periodo preistorico, quando era popolata da bellissimi, ma anche spaventosi dinosauri e dalla meraviglia dei loro habitat naturali, tra cui coste, deserti, acqua dolce, foreste, ma anche le inaspettate glaciazioni. Un vero e proprio viaggio che condurrà il telespettatore laddove tutto è iniziato, tra l’esplorazione delle misteriose profondità ocenaiche e i pericoli mortali provenienti anche dal cielo. Il Pianeta preistorico in poche parole? Un’esperienza unica e ancora più immersiva nella vera epoca preistorica. La serie è realizzata dai produttori esecutivi Jon Favreau e Mike Gunton oltre che BBC Studios Natural History Unit. A raccontare le scene ci sarà la voce di Sir David Attenborough, mentre l’incredibile colonna sonora originale, vede alla sua realizzazione il pluripremiato artista e premio Oscar, Hans Zimmer. Con lui anche Andrew Christie, Anze Rozman e Kara Talve per Bleeding Fingers Music.

Il Pianeta preistorico, quando esce e come è possibile vedere la nuova serie

La nuova serie-evento made in Apple TV+ e BBC Studios, Il Pianeta preistorico, uscirà sulla piattaforma di streaming statunitensa, nel corso di cinque differenti giornate, dal 23 al 27 maggio, con un episodio al giorno, e sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.