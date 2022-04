Due clip visivamente maestose con musiche d'autore e una voce narrante che gli appassionati di documentari certamente riconosceranno, quella di Sir David Attenborough. I due primi teaser trailer diffusi da Apple TV+ confermano il carattere ambizioso di Prehistoric Planet, nuova opera di Jon Favreau che negli ultimi anni si è distinto per la realizzazione di prodotti dai sorprendenti risultati fotorealistici (vedi Il Re Leone del 2019).

Prehistoric Planet, docuserie in cinque episodi tematici, debutterà in tv sulla piattaforma di streaming Apple (visibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) con due serate evento, il 23 e il 27 maggio, come confermano i due video diffusi in rete che permettono agli spettatori di gustare in anteprima le atmosfere di questo nuovo prodotto sul Cretaceo che riaccenderà la passione per i dinosauri di grandi e piccini.