Netflix rinnova "Big Mouth" e "Human Resources"

Buone notizie per i fan di Big Mouth e Human Resources. Netflix ha annunciato il rinnovo delle serie animate rispettivamente per una settima e una seconda stagione

Il successo di una serie tv, banalmente parlando, lo fanno gli ascolti. Più gli episodi sono visti, più aumentano le probabilità di successo e, di conseguenza, di rinnovamento per altre stagioni. Gli esempi, a riguardo, sono innumerevoli e quest’onda positiva non riguarda solo le solite serie tv, ma anche quelle animate. I Simpson , per citarne una, hanno recentemente tagliato il traguardo dei 35 anni di vita con la 33ª stagione in corso. Anche Netflix negli ultimi tempi deve il suo successo alla programmazione di serie tv animate che hanno e continuano ad appassionare i fan. Tra essi, citiamo Big Mouth e il suo spin-off Human Resources.

Big Mouth e Human Resources ancora su Netflix

I fan possono esultare perché potranno vedere le due serie tv animate ancora su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Infatti, in attesa dell’uscita della sesta stagione di Big Mouth, l’emittente ha già annunciato la produzione di una settima che avrà sette episodi. Ma non solo: infatti, Netflix ha ufficializzato anche il rinnovo di Human Resources, spin-off di Big Mouth, che dopo il successo della prima stagione tornerà sugli schermi con una seconda. Per quanto concerne Big Mouth, entro fine anno assisteremo agli episodi della sesta stagione, mentre Human Resources è disponibile su Netflix dallo scorso marzo. Tra i doppiatori famosi di Big Mouth e Human Resources, troviamo Nick Kroll.

Trama di Big Mouth e dello spin-off Human Resources

Big Mouth è una serie tv animata per adulti perché incentrata sugli sviluppi ormonali di un gruppo di ragazzi. Per l’esattezza, i protagonisti sono i maschi Andrew Glouberman e Nick Birch più le femmine Jessy Glazer e Missy Foreman. La particolarità e l’irriverenza della serie tv sta nel fatto che ognuno di questi personaggi presenta un ormone animato che spinge loro al sesso. Ad esempio, Andrew deve fare conti con Maurice, che rappresenta il suo testosterone il cui scopo è quello di portare Andrew a soddisfare le proprie pulsioni sessuali senza tener conto delle conseguenze che potrebbero portare. Sorte simile quella che spetta a Jessy, che ha un contatto diretto con l’ormone Connie piuttosto malizioso e violento. La vita sentimentale di Jessy, oltre che condizionata da Connie, è anche influenzata dalla crisi dei suoi genitori sull’orlo della separazione. In preda a tutte queste emozioni, ella vivrà comunque la sua prima notte d’amore con Jay Bilzerian, un loro amico. A completare la trama, c’è il fatto che Andrew sia segretamente innamorato di Missy.

Per quanto concerne lo spin-off Human Resources, invece, esso si sviluppa all’interno di un’azienda che coordina tutte le operazioni degli ormoni che seguono i protagonisti. Oltre ai già noti Maurice e Connie, ci sono delle new-entry come Peter, una roccia dalle sembianze umane che rappresenta la logica, Emmy che ha il compito di occuparsi di una giovane mamma di nome Becca, e Dante, angelo che rappresenta le dipendenze delle persone. Tra le regole ferree dell’azienda degli ormoni c’è quella che, tra di loro, non si possono intrattenere relazioni, un qualcosa che rende la serie tv ancor più irriverente di quanto già non lo sia per come abbiamo potuto constatare nella prima stagione.