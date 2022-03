Human Resources, il trailer ufficiale dello spin-off di Big Mouth

È uscito il trailer ufficiale di Human Resources, la serie animata che si propone come spin-off di Big Mouth.

Arriverà il 18 marzo su Netflix, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick, e avrà come protagonisti gli Hormone Monsters, che già si sono incontrati in occasione della serie originale.



La storia è ambientata direttamente sul luogo di lavoro ed era già stata annunciata nel 2019, quando è stato rivelato che di Big Mouth saranno previste sei stagioni, per la gioia dei fan.



Human Resources vedrà ancora una volta Nick Kroll e Maya Rudolph nei ruoli animati degli Hormone Monsters, personaggi che i due attori hanno già interpretato vocalmente in Big Mouth.

Oltre a loro ci saranno Aidy Bryant, attore del Saturday Night Live; Randall Park (WandaVision, Fresh Off the Boat); Keke Palmer (Hustlers); David Thewlis e Brandon Kyle Goodman, quest'ultimo già presente come ugola originale nella quarta stagione della serie.



Goodman Rosie Perez si calerà nel ruolo di Petra il Gremlin dell’ambizione; Jemaine Clement darà la voce a Simon Sex, Thandiwe Newton interpreterà Mona la mostra degli Ormoni, Bobby Cannavale avrà ancora una volta la parte di Gavin il mostro degli ormoni, Henry Winkler sarà Keith l’addolorato e Maria Bamford si calerà Tito la zanzara dell’ansia.



Potete guardare il trailer ufficiale di Human Resources nel video che trovate in fondo a questo articolo.