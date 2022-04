Diavoli 2, il cast della serie tv: Clara Rosanger racconta Nadya

Nadya Wojcik è uno dei nuovi personaggi che troveremo nella seconda stagione della serie tv con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi. Pupilla di Dominic Morgan, genio della matematica, è una giovane polacca che fa fatica a inserirsi nel nuovo contesto. L'attrice che la interpreta ne parla in questo video. Diavoli 2 arriva il 22 aprile su Sky Atlantic e in streaming su NOW. Disponibile anche on demand Condividi

Nadya Wojcik è uno dei nuovi personaggi di Diavoli 2 (IL TRAILER), la seconda stagione della serie tv Sky che arriverà su Sky Atlantic e in streaming su NOW a partire da venerdì 22 aprile (disponibile anche on demand). È una giovane ragazza di origine polacca, un genio della matematica, la nuova pupilla di Dominic Morgan. Ed è una ragazza che fa una grande fatica a integrarsi in un contesto per lei del tutto nuovo. Clara Rosanger, l’attrice che ne veste i panni nella serie, ne parla nel video che potete vedere in alto su questa pagina.

Un personaggio diverso

"Nadya è un personaggio molto diverso da tutti gli altri, viene dalla Polonia – spiega l'attrice – è stata cresciuta dalla nonna e non ha genitori". Dalla nonna, Nadya ha ricevuto una rigida educazione cattolica: "Entra nella storia come una ventata d'aria fresca in un mondo che non la rappresenta affatto, fa fatica a starci, si veste anche diversamente".

L'INCONTRO CON DOMINIC MORGAN

Finisce sotto l'ala protettrice di Dominic dopo un incontro casuale in Corea che rivela immediatamente al personaggio interpretato da Patrick Dempsey tutto lo straordinario talento matematico di Nadya. Tra i due c'è altro in comune: "Dominic ha perso suo figlio, mentre Nadya non ha più i genitori. Ha bisogno di una figura genitoriale e Dominic sembra assolvere questo compito".

"CREDE NEL BENE E IN UN MONDO MIGLIORE"

"Non ho mai interpretato un personaggio che non riesco a comprendere o che non potrei difendere – prosegue Rosanger -. Lei crede nel bene, in un mondo migliore, come me, come tutti. A volte per lei la socializzazione è un problema, persino parlare con gli altri. Preferisce stare da sola e posso comprendere questa cosa".