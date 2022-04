Miguel Gobbo Diaz, chi è Malik nella terza stagione di Nero a metà

La notorietà grazie a Nero a metà e Zero

Senza ombra di dubbio, Miguel Gobbo Diaz inizia a farsi conoscere maggiormente per i suoi ruoli in Nero a metà e Zero. La prima è incentrata sulle indagini dell’ispettore romano Carlo Guerrieri (Claudio Amendola) affiancato dal suo giovane vice Malik Soprani (Miguel Gobbo Diaz) di origine ivoriana. Questi, nella trama della fiction, proviene da una famiglia di immigrati, morti durante il tragitto per approdare in Italia. Inizialmente, non è ben visto dall’ispettore Carlo Guerrieri soprattutto per la relazione con sua figlia Alba, interpretata da Rosa Diletta Rossi. Una storia costellata da alti e bassi che porterà poi alla rottura tra i due, con Malik Soprani che si legherà alla psicologa Monica Porta, new entry della seconda stagione che ha il volto di Claudia Vismara. Invece, per quanto riguarda la serie tv Zero, disponibile su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), la storia ruota attorno alla vita di Omar (Giuseppe Dave Sake), ragazzo italiano di origini senegalesi che vive nella periferia di Milano. In questa pellicola, Miguel Gobbo Diaz è Rico, uno degli antagonisti perché a capo di una band pronta a scuotere il quartiere dove vive Omar. Nonostante la sua interpretazione, la serie tv non ha riscosso il successo sperato dal momento che la stagione andata in onda nel 2021 è stata cancellata.