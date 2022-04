Better Call Saul 6, tornano Aaron Paul e Bryan Cranston

Walter White e Jesse Pinkman di nuovo insieme. L'iconica coppia di "Breaking Bad" si ricongiungerà per un cameo speciale nello spin-off "Better Call Saul", in uscita con la nuova stagione il 19 aprile, in onda su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

Tutte le stagioni di Better Call Saul sono disponibili in Italia su Netflix, così come lo sarà la sesta, che da noi uscirà ad un solo giorno di distanza dalla messa in onda americana, con un episodio a settimana: l’appuntamento è quindi per il 19 aprile 2022. I tredici episodi finali saranno suddivisi in due parti: la prima tra aprile e maggio, la seconda tra luglio ed agosto.