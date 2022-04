Gotham Knights, Misha Collins rivela i dettagli del suo Harvey Dent

Il pubblico di appassionati dei prodotti ispirati all'universo dei fumetti DC è attentissimo a tutte le nuove informazioni a proposito del progetto Gotham Knights , in lavorazione già da alcuni mesi e del quale solo di recente cominciano a delinearsi i dettagli. A parlare dei personaggi di questa nuova serie che, a quanto è noto, sarà discontinua rispetto a quanto è stato fino ad ora realizzato nell' Arrowverse , è Misha Collins , attore coinvolto nel pilot della serie come interprete di Harvey Dent , procuratore distrettuale di Gotham che nei fumetti diventa il super villain Due Facce.

Misha Collins nel pilot resterà Harvey Dent

approfondimento

Le migliori serie TV da vedere ad aprile 2022. FOTO

Anche se al momento il progetto è fermo al pilot, e pur in assenza di previsioni a proposito della messa in produzione dell'intera prima stagione, Gotham Knights sta catturando l'attenzione degli addetti ai lavori e i primi a essere entusiasti sono gli attori selezionati per il cast che sarà composto da molti giovani e da qualche veterano della tv che darà il volto ai personaggi più anziani.

Su questo punto, Misha Collins, che al pubblico televisivo conoscerà per Supernatural cui ha lavorato per molti anni, ha scherzato con i fan dicendo che, se il nuovo show DC dovesse avere una prima stagione, lui potrebbe figurare come uno dei membri più vecchi del cast. In occasione della sua ospitata ad Indianapolis, il quarantasettenne attore di Boston ha conversato con i presenti a proposito del personaggio che gli è stato affidato nella nuova produzione, Harvey Dent, interpretato magistralmente in passato da Aaron Eckhart ne Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan.

Nel pilot di Gotham Knight non ci sarà lo spazio per mostrare la trasformazione di Dent nel criminale Due Facce, ha detto Collins: questo passaggio avverrà solo successivamente.

Gli autori dello show, che si sono ispirati all'omonimo videogioco la cui uscita è programmata per il prossimo autunno ma anche ai fumetti di Devin Grayson, hanno già annunciato che ci sarà qualche differenza con la storia dei fumetti. Harvey Dent diventerà infatti l'antagonista di Batman solo dopo la morte di quest'ultimo, premessa fondamentale per collocare il nuovo racconto dal punto di vista temporale.