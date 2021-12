Gotham Knights, la nuova serie tv DC in lavorazione

Il mondo della trasposizione cinematografica dei più iconici fumetti non accenna a desistere e lo dimostrano giornalmente Marvel e DC che con le loro produzioni vanno davvero alla grande. È proprio della seconda che parliamo oggi. Grazie alla produzione dello statunitense The CW Network, uno dei più famosi fumetti di casa DC diventerà ben presto una serie televisiva . Stiamo parlando di “ Gotham Knights ”, la cui trama ruota attorno a ciò che accade nella misteriosa metropoli di Gotham City e nella vita di tutti i suoi protagonisti, dopo la morte dell’eroe Bruce Wayne aka Batman.

Di cosa parlerà “Gotham Knights”, la sinossi

Secondo quanto si legge sulla presentazione ufficiale della nuova serie televisiva “Gotham Knights”, trascritta da The CW, gli episodi racconteranno di ciò che accade dopo il terribile omicidio di Bruce Wayne (Batman). “In “Gotham Knights”, il ribelle figlio adottivo di Bruce stringe un’improbabile alleanza con i figli dei nemici di Batman, essendo stati tutti accusati di aver ucciso il Cavaliere Oscuro. E, in quanto criminali più ricercati della città, questa rinnegata banda di disadattati deve combattere per riabilitare il proprio nome. Intanto, senza la protezione dell’”Uomo Pipistrello”, Gotham sprofonda nell’abisso più pericoloso che abbia mai affrontato. La speranza giunge però dai luoghi più inattesi: questi fuggitivi male assortiti diventeranno infatti i nuovi salvatori della città, e saranno conosciuti come Gotham Knights”. Una trama ricca e avvincente, che prenderà spunto sia dall’omonimo videogioco di prossima uscita, sia dal fumetto di Devin Grayson e dalla più recente “Battle for the Cowl”.

Volti e nomi dietro la produzione di “Gotham Knights”

La nuova serie tv “Gotham Knights”, che narrerà del “dopo-Batman”, sarà scritta e sceneggiata dagli autori di “Batwoman” e “Gotham”, Chad Fiveash, James Stoteraux e Natalie Abrams. Loro è anche la carica di produttori esecutivi accanto a Greg Berlanti, Sarah Schechter e David Madden. Il tutto avverrà in associazione con Warner Bros. Television. Nonostante non si conosca ancora la data di uscita ufficiale del progetto e di quante stagioni ed episodi possa essere composto, e nonostante non si abbiano ulteriori dettagli sui nomi degli interpreti ufficiali, dal network fanno sapere che quella di “Gotham Knights” sarà una storia a sé, non ideata come spin-off di “Batwoman” e neppure di “Gotham”.