Better Call Saul, ci saranno anche Bryan Cranston e Aaron Paul?

Serie TV

In nomination come 'Miglior attore protagonista in una miniserie o film tv' ai Golden Globe per 'Your Honor', in arrivo il 24 febbraio alle 21.15 su Sky Atlantic (disponibile anche on demand e in streaming su NOW TV), prima di diventare universalmente noto grazie al ruolo di Walter White in 'Breaking Bad' l'apprezzatissimo interprete è apparso in numerose serie tv di successo, anche se spesso in ruoli minori