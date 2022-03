Gotham Knights, Misha Collins sarà Harvey Dent

La notizia è stata data dallo stesso attore statunitense via Twitter con una foto di uno degli ultimi interpreti del criminale Due Facce. Per Collins è il primo ruolo in tv dopo Supernatural

Dopo la conferma della messa in produzione di un episodio pilota di Gotham Knights, prodotto per la tv del network americano The CW, cominciano ad emergere i primi dettagli del cast di questo nuovo progetto ancora in progress. Misha Collins avrà un ruolo importante nella produzione: l'attore americano, conosciuto in tv per aver interpretato Castiel in Supernatural, sarà l'ex avvocato di Gotham City Harvey Dent. A diffondere la notizia ci ha pensato lo stesso Collins con un tweet e, a giudicare dal contenuto, pare che l'interprete stia già lavorando sulla caratterizzazione del suo personaggio.