LOL 3, annunciata la nuova stagione

Lo show targato Amazon ha catturato l’attenzione (e le risate) del pubblico fin dalla prima stagione e anche la seconda avventura, che ha visto la vittoria di Maccio Capatonda , è stata una conferma sulla qualità dello show. Per questo, l’annuncio della terza stagione arrivato a pochi giorni dalla fine della seconda non ha sorpreso il pubblico, che dopo essersi goduto le risate degli ultimi episodi è già in attesa dei dettagli su LOL 3. La conferma è arrivata dalla stessa Amazon Prime Video sul profilo Instagram ufficiale. Le puntate di LOL sono anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.

LOL 3, cosa sappiamo sulla terza stagione

approfondimento

I dettagli sulla data di uscita della terza stagione di LOL non sono ancora certi, tuttavia secondo alcune indiscrezioni non si tratterebbe di un tempo troppo lungo. La conferma giunta dopo solo 10 giorni dalla fine della seconda edizione fa pensare che la produzione si stia già muovendo per avere un risultato in un tempo di realizzazione breve. Alcune ipotesi parlano dei nuovi episodi in streaming all’inizio del 2023, tra febbraio e aprile, i due mesi in cui le prime stagioni hanno debuttato. Se la data di uscita è solo ipotizzata, ancora meno certi sono i partecipanti della terza stagione, anche se alcuni nomi di comici italiani iniziano a circolare in modo persistente.

Tra le principali richieste del pubblico, troviamo Valerio Lundini, simbolo della comicità nonsense, e Checco Zalone, che con i suoi film ha conquistato tutti. Paola Cortellesi, Geppi Cucciari e Luciana Littizzetto sarebbero in lizza per le comiche del cast, mentre gli spettatori attenderebbero con ansia anche Fabio De Luigi, Ficarra e Picone e, per creare continuità con la seconda stagione, Sabina Guzzanti.

Per quanto riguarda i conduttori, l’unico nome ufficiale in questo momento è Fedez, mentre è probabile vedere Lillo di nuovo come guest star. Non si sa ancora chi sarà a prendere il posto di Mara Maionchi e Frank Matano come co-conduttore. Si potrebbe azzardare però a uno dei nomi che hanno partecipato ai nuovi episodi, dato che Frank Matano era stato proprio uno dei comici sfidanti della prima stagione.