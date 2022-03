The Time Traveler's Wife, il trailer della serie con Theo James

The Time Traveler's Wife, cosa sappiamo

approfondimento

Rose Leslie e Theo James nella serie The Time Traveler's Wife

The Time Traveler's Wife, adattata da Steven Moffat, vede alla regia dei sei episodi David Nutter. La serie, in arrivo a maggio sugli schermi di HBO, racconta la storia di Henry DeTamble (Theo James), un uomo che può viaggiare indietro nel tempo, potere che causa molti problemi al suo matrimonio con Clare Abshire (Rose Leslie). "Non è un superpotere, ho qualcosa che non va", dice Henry nel teaser. "Non riesco a mantenere il controllo del momento attuale, sparisco. Torno indietro nel tempo. Non è qualcosa che posso cambiare". Nel cast ci sono anche Desmin Borges e Natasha Lopez. La serie si differenzia dal film del 2009 perché racconterà tutta la storia della coppia e del potere di Henry. “Ciò che è elettrizzante dell’interazione tra viaggi nel tempo e storia d’amore, è che rende il fenomeno comune di un matrimonio completamente felice, di nuovo interessante” ha spiegato Moffat. “Le storie d’amore, o i film d’amore, tendenzialmente finisco all’altare”. Lo sceneggiatore si era dimostrato entusiasta della serie, quando era stata annunciata. "Adattarlo per la televisione per me è l'emozione di una vita. Questa sarà la storia d'amore di cui abbiamo bisogno in questo momento", aveva detto.