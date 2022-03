Young Rock 2, Sean Astin nel cast

Come rilanciato in esclusiva dal magazine Variety, Sean Astin farà parte del cast della nuova stagione della serie Young Rock

New-entry nel cast della serie sulla vita di uno dei volti più amati e popolari di Hollywood, ovvero Dwayne Johnson . Nelle scorse ore Variety ha rivelato in esclusiva il coinvolgimento di Sean Astin nella seconda stagione di Young Rock.

Young Rock, l’arrivo di Sean Astin

approfondimento

Young Rock, annunciata la data di uscita della seconda stagione

Stando a quanto riportato dal magazine, l’attore statunitense, classe 1971, sarà tra i personaggi dei nuovi episodi della produzione. Sean Astin avrà il compito di interpretare il Dr. Julian Echo, chiropratico con del rancore per The Rock in seguito a degli scontri avuti da bambini.

La seconda stagione di Young Rock continuerà a raccontare la vita di Dwayne Douglas Johnson, questo il nome all’anagrafe.