iCarly 2, il trailer della serie tv

La stagione numero 2 della seguitissima serie iCarly arriverà su Paramount+ per la gioia dei Millennial! Grazie al nuovo trailer rilasciato, infatti, è stata svelata la data tanto attesa dai fan. I nuovi episodi faranno il loro debutto in tv venerdì 8 aprile , con due episodi inediti. Le puntate successive saranno rilasciate ogni settimana, nello specifico di venerdì.

La trama della seconda stagione di iCarly

approfondimento

Le migliori serie TV da vedere a marzo 2022. FOTO

Nel trailer possiamo già osservare alcune immagini dell’attore Josh Peck, che interpreta Paul, cioè il nuovo manager della protagonista, Carly. I due avevano già recitato insieme in Drake & Josh.

La notizia era trapelata a dicembre, quando Josh Peck aveva dichiarato di essere elettrizzato all’idea di lavorare ancora una volta insieme alla Cosgrove, a Nathan Kress e a Jerry Trainor.

La seconda stagione di iCarly sarà composta da dieci episodi, in cui la storia ricomincerà da dove l’avevamo lasciata. La giovane protagonista, Carly, dopo avere superato i suoi problemi di cuore, decide di concentrarsi sulla famiglia e sugli amici. Inoltre, vuole dare una nuova stabilità al suo canale da vlogger. Mentre Carly accoglie le novità in arrivo, Spencer (Jerry Trainor), suo fratello maggiore, e Harper (Laci Mosley), affrontano una serie di difficoltà personali e lavorative. Infine Freddie (Nathan Kress) è intento a occuparsi di una nuova fidanzata e della figlia adottiva Millicent (Jaidyn Triplett).

Tra i personaggi della nuova serie mancherà l’esilarante migliore amica di Carly, Sam Puckett, interpretata dall’attrice Janette McCurdy. La giovane, infatti, ha dichiarato di avere smesso di recitare.

Il commento di Josh Peck

L’attore Josh Peck, a riguardo della sua partecipazione in iCarly 2, ha rilasciato un’intervista per People, in cui ha dichiarato: “Miranda è una mia cara amica e, quando hanno annunciato la seconda stagione della serie, abbiamo subito pensato di trovare un ruolo simpatico per me. Sono davvero felice di tornare sugli schermi con lei dopo tutti questi anni, è stato divertente.”

La serie è prodotta da Nickelodeon Studios, insieme ai produttori esecutivi Ali Schouten, Jonathan Fener e Cosgrove. Schouten e Fener sono anche gli showrunners.

Chi è Miranda Cosgrove

Attrice, cantante e doppiatrice statunitense, Miranda Cosgrove è nata a Los Angeles nel 1993, ma ha origini irlandesi, inglesi e francesi. Ha iniziato la sua carriera doppiando Lana Lang, nel primo episodio della serie Smallville. È apparsa per la prima volta in un film cinematografico nel 2003, grazie a School of Rock. In seguito ha partecipato a diverse serie televisive, come Drake & Josh e I Finnerty, fino ad arrivare al successo con iCarly, nel 2007.