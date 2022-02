Obi-Wan Kenobi, dettagli spoiler sulla trama della serie tv

Anticipazioni non ufficiali promettono grande azione nella serie dedicata al celebre maestro Jedi. Saranno coinvolti in qualche modo i giovani Luke e Leia Condividi

Ne è passato di tempo dall’annuncio ufficiale del ritorno di Ewan McGregor nei panni del celebre maestro Jedi Obi-Wan Kenobi. La serie TV targata Lucasfilm e Disney, dedicata a uno dei personaggi più acclamati e amati della saga di Star Wars, è tra le più attese del 2022. Un misto di emozione e timore percorre la schiena degli appassionati del franchise, che temono d’essere delusi come da The Book of Boba Fett, e sperano le dita per un nuovo progetto in stile The Mandalorian.

approfondimento Obi-Wan Kenobi, John Williams ha composto il tema musicale della serie Non manca poi molto all’arrivo su Disney+, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. Considerando gli anni trascorsi pregando Lucasfilm di riportare in qualche modo il personaggio su schermo, grande o piccolo che fosse, dover pazientare fino al prossimo 25 maggio pare poca cosa. Alcuni elementi dello show sono stati condivisi, altri invece sono frutti di leak online. Ad ogni modo abbiamo già avuto la possibilità di sbirciare nel dietro le quinte della serie. Ora le cose si fanno un po’ più serie. Si parla infatti di spoiler relativi alla trama. Qualche indiscrezione è apparsa in rete ed è bene sottolineare come si sconsigli di proseguire nella lettura, qualora si intenda approcciare alla serie in maniera del tutto inconsapevole.

Obi-Wan Kenobi, trama spoiler approfondimento Star Wars, tutti i nuovi film e le serie tv in uscita Si attende ancora il trailer ufficiale della serie Obi-Wan Kenobi, che potrebbe dare conferma dei dettagli spoiler della trama apparsi in rete. Per il momento, volendo restare in ambito ufficiale, conosciamo l’ambientazione cronologica dello show, che si pone poco dopo la conclusione di Star Wars III: La vendetta dei Sith. VI sarà spazio per il ritorno di Hayden Christensen, stavolta pienamente nei panni di Darth Vader. Pare che i due personaggi possano incrociarsi in duello, andando così a modificare la storia narrata fino a oggi, che voleva un nuovo incontro (letale) dopo Mustafar in Star Wars: Una nuova speranza. Ecco il cast principale di Obi-Wan Kenobi: Ewan McGregor

Hayden Christensen

Moses Ingram

Joel Edgerton

Bonnie Piesse

Kumail Nanjiani

Indira Varma

Rupert Friend

O’Shea Jackson Jr.

Sung Kang

Simone Kessell

Benny Safdie Passando invece agli spoiler relativi alla trama, Making Star Wars ha diffuso alcuni dettagli succulenti. Gli Inquisitori Sith di Darth Vader danno la caccia in ogni dove al Maestro Jedi, che però riesce a tener celata la propria posizione su Tatooine, dove è noto come Ben Kenobi e da lontano si assicura che Luke Skywalker sia sano e salvo. Una situazione di anonimato che cambierà dopo l’arrivo di Nari, giovane Jedi che intende ripristinare l’Oridine. Ispirato dal messaggio inviato dal Maestro ai suoi compagni durante l’attuazione dell’Ordine 66. Seppur sospinto da un progetto lodevole, il giovane Jedi ignora come stia in realtà mettendo a repentaglio una missione ben più importante, rischiando di svelare la posizione del giovane Luke a suo padre Anakin. Vi sono anche altri dettagli, che occorre ovviamente considerare come anticipazioni non ufficiali e per questo non affidabili. Pare che la Terza Sorella e il Quinto Fratello riescano a rintracciare Nari su Tatooine, percependo la presenza di Obi-Wan. Avrà così luogo un duro interrogatorio ai danni della popolazione locale. Il Maestro avrà poi la perfetta scusa per allontanarsi da Tatooine, contattato da Bail Organa per una missione inerente la giovane principessa Leia.