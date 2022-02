Perché vedere Hotel Portofino, la serie tv in onda su Sky da stasera

Arriva dal 28 febbraio su Sky Serie, on demand su Sky e in streaming su NOW il nuovo period drama ambientato nella Liguria dei primi anni '20, durante l'ascesa al potere di Benito Mussolini. Protagonista Natascha McElhone, nel cast anche una forte componente italiana Condividi

Arriva stasera su Sky Serie, on demand su Sky e in streaming su NOW, Hotel Portofino, la nuova serie tv ambientata in Liguria negli anni '20. Un sofisticato period drama con una grande protagonista, Natascha McElhone, star di Californication, Designated Survivor e del prossimo Halo. Creata da Matt Baker e diretta da Adam Wimpenny, la serie, in sei episodi, esordirà su Sky Serie, on demand su Sky e in streaming su NOW lunedì 28 febbraio. Ecco perché vederla.

Hotel Portofino è una serie imperdibile per tutti gli appassionati del genere period drama, per chi ha amato Downton Abbey e aspetta l'arrivo in Italia di The Gilded Age. La qualità della ricostruzione storica e la ricercatezza dei costumi fornisce credibilità alla contestualizzazione, che in questo caso si arricchisce di elementi della storia e della cultura italiana, vista l'ambientazione della serie: la costa ligure agli albori del fascismo.

Hotel Portofino non è solo un semplice period drama. La trama è infatti innervata da un filone thriller con un una coinvolgente linea narrativa whodunit (cioè una storia legata a un omicidio, in cui l'identità del colpevole viene svelata solo alla fine). Una serie in sei episodi che promette suspense e tensione allo spettatore, oltre alla totale e completa immersione nel contesto storico.

Se al period drama in stile british siamo abituati, la novità di Hotel Portofino sta nel trasportare tutti quegli elementi in un contesto tipicamente italiano. La riviera ligure, con i suoi panorami mozzafiato, fa da sfondo alla vicenda narrata, ma tra le location c'è anche tanta Croazia. La miniserie, scritta da Matt Baker (Before We Die) nell'autunno del 2020, è stata infatti girata tra Portofino, Rovigno, Laurana e Fiume nel 2021.

Hotel Portofino ha un cast d'eccezione, con una forte componente italiana. Accanto a Nastascha McElhone, spiccano fra gli altri anche Mark Umbers nei panni dell'affascinante ma pericoloso marito di Bella, Cecil Ainsworth, e Anna Chancellor in quelli di un'influente ospite della struttura. Fra gli avventori dell'Hotel Portofino anche gli italiani Daniele Pecci (Cuori) e Lorenzo Richelmy (Marco Polo), che saranno rispettivamente padre e figlio nei panni di due eleganti nobili italiani; con loro anche Rocco Fasano (Skam Italia), che interpreterà un giovane del luogo, attivista antifascista, Pasquale Esposito e Carolina Gonelli. Completano il cast Lily Frazer, Oliver Dench, Adam James.