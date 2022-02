Nel filmato di 12 minuti che potete vedere in alto su questa pagina, il cast guidato da Natasha McElhone (Californication) accompagna il pubblico alla scoperta della produzione in sei episodi che andrà in onda su Sky Serie e in streaming su NOW dal 28 febbraio. Disponibile anche on demand Condividi

Arriva il 28 febbraio, su Sky Serie e in streaming su NOW, Hotel Portofino, una delle serie Sky più attese di quest’anno. Un period drama ambientato sulla Riviera Ligure, in un hotel gestito e frequentato da inglesi, con un cast straordinario e una grande cura del dettaglio nella ricostruzione storica. Dopo il trailer, Sky propone uno speciale di 12 minuti in cui, a parlare della serie, sono gli attori del cast. Potete vederlo nel video in alto su questa pagina.

Le voci dei protagonisti leggi anche Hotel Portofino, la serie su Sky dal 28 febbraio. Il trailer Protagonisti dello speciale, in ordine di apparizione, sono: Natasha McElhone (Bella); Louisa Binder (Constance); Carolina Gonnelli (Paola); Anna Chancellor (Lady Latchmere); Daniele Pecci (Carlo Albani); Lorenzo Richelmy (Roberto Albani); Pasquale Esposito (il vice sindaco Vincenzo Danioni); Rocco Fasano (Gianluca Bruzzone). Oltre a loro, membri di un cast internazionale che unisce attori anglosassoni e italiani, nello speciale ha voce anche la costumista Louize Nissen, a testimonianza del grande lavoro fatto in quel comparto.

COSA È HOTEL PORTOFINO leggi anche Hotel Portofino, la serie su Sky e NOW dal 28 febbraio. Il teaser Hotel Portofino è un period drama ambientato in Liguria negli anni che videro l'ascesa al potere di Benito Mussolini. La serie sarà disponibile su Sky Serie, on demand su Sky e in streaming su NOW dal 28 febbraio. Gli episodi sono sei, attraverso i quali si dispiega una linea narrativa in stile ‘’whodunit’, un giallo che vedrà alternarsi diversi sospettati e altrettanti colpi di scena, per un sorprendente thriller in costume con un cast in cui spiccano fra gli altri anche Mark Umbers nei panni dell’affascinante ma pericoloso marito di Bella, Cecil Ainsworth.