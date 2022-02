Hotel Portofino, la serie su Sky dal 28 febbraio. Il trailer

Arriva a fine mese, su Sky Serie e in streaming su NOW, il period drama con protagonista Natascha McElhone, star di "Californication" e "Designated Survivor". Ambientato in Italia all'inizio degli anni '20. Nel cast anche Daniele Pecci, Lorenzo Richelmy e Rocco Fasano. Disponibile anche on demand Condividi

Un sofisticato giallo inglese in costume girato in Italia segna il ritorno in TV dell’ex star di Californication e Designated Survivor Natasha McElhone, protagonista di Hotel Portofino, di cui oggi viene rilasciato il trailer ufficiale (potete vederlo nel video in alto su questa pagina). Period drama ambientato in Liguria negli anni che videro l'ascesa al potere di Benito Mussolini, la serie sarà disponibile su Sky Serie, on demand su Sky e in streaming su NOW dal 28 febbraio. Hotel Portofino segue McElhone nei panni di Bella Ainsworth, figlia di un ricco industriale inglese che si trasferirà nella Riviera ligure di Levante per aprire un hotel in stile britannico a Portofino.

SCRITTURA BRITISH E BELLEZZE ITALIANE approfondimento Hotel Portofino, la serie su Sky e NOW dal 28 febbraio. Il teaser Una scrittura tipicamente british fa da contraltare alle bellezze inequivocabilmente italiane del paesaggio di Hotel Portofino. Non il solito period drama: la serie è attraversata lungo tutti i suoi sei episodi da una linea narrativa in stile ‘’whodunit’, un giallo che vedrà alternarsi diversi sospettati e altrettanti colpi di scena, per un sorprendente thriller in costume con un cast in cui spiccano fra gli altri anche Mark Umbers nei panni dell’affascinante ma pericoloso marito di Bella, Cecil Ainsworth, e Anna Chancellor in quelli di un’influente ospite della struttura. GLI ATTORI ITALIANI NEL CAST Fra gli avventori dell’Hotel Portofino anche gli italiani Daniele Pecci (Cuori) e Lorenzo Richelmy (Marco Polo), che saranno rispettivamente padre e figlio nei panni di due eleganti nobili italiani; nel cast anche Rocco Fasano (Skam Italia), che interpreterà un giovane del luogo, attivista antifascista.