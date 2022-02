WeCrashed, Jared Leto e Anne Hathaway nel trailer della serie AppleTV+

Il nuovo serial in arrivo racconterà la storia vera di ascesa e declino della start up WeWork, società fornitrice di spazi di co-working che si è ritrovata ad avere un valore di 47 miliardi di dollari che poi, nel giro di nemmeno un anno, è crollato. Lo show debutterà il 18 marzo (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Ecco il trailer italiano

È uscito il trailer ufficiale italiano di WeCrashed, la serie televisiva che debutterà il 18 marzo su AppleTV+ (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).



Uno show attesissimo, anche e soprattutto per la coppia di protagonisti: per la prima volta assieme sul piccolo schermo, vedremo Jared Leto e Anne Hathaway interpretare i protagonisti di una storia finanziaria drammatica ma anche di una storia d'amore, altrettanto drammatica.

Il dramma, insomma, c'è sempre, in qualunque sua salsa e declinazione. È proprio questo il bello della serie, oltre al fatto che racconta una storia vera: a essere ripercorsa e analizzata è infatti l'ascesa e il declino repentino della start-up WeWork, società fornitrice di spazi di co-working che si è ritrovata ad avere un valore di 47 miliardi di dollari che poi, nel giro di nemmeno un anno, è crollato.



WeCrashed sarà una miniserie, con il debutto dei primi tre episodi il 18 marzo a cui seguirà poi un rilascio con cadenza settimanale di un nuovo episodio ogni venerdì, fino al 22 aprile.



Potete guardare il trailer ufficiale italiano della serie televisiva WeCrashed nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.



La serie

WeCrashed è creata da Lee Eisenberg e Drew Crevello e si basa sul podcast di Wondery intitolato WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork.



La serie televisiva ripercorrerà la parabola di successo e di caduta di WeWork. Si tratta della società che forniva spazi di lavoro in condivisione e che è riuscita a diventare una delle aziende più quotate al mondo.

Jared Leto interpreterà Adam Neumann, l'amministratore delegato di WeWork, dotato di un incredibile carisma.

La serie analizzerà un caso finanziario tra i più disastrosi della storia degli ultimi anni, ripercorrendone tutte le tappe dell'avventura imprenditoriale.

WeWork inizialmente è stato ideato per essere qualcosa di rivoluzionario, uno spazio di co-working unico nel suo genere che modificasse del tutto il mondo del lavoro. In neanche dieci anni di attività, quel brand è riuscito a diventare un marchio globale con un valore stimato di 47 miliardi di dollari. Dopodiché, improvvisamente e nel giro di neanche dodici mesi, quel valore immenso è crollato. La cosa interessante della serie WeCrashed è l'analisi che sta alla base di quel crollo, il ripercorrere quel fallimento imprenditoriale per capirne le ragioni. Non mancherà chiaramente il lato passionale, nel senso che la storia narrerà anche la love story tra l'amministratore delegato Adam Neumann (Leto) e sua moglie Rebekah, interpretata da Anne Hathaway. Anche quest'ultima era legata non soltanto sentimentalmente a Neumann ma anche sul piano professionale, dato che ricopriva il ruolo di dirigente di WeWork.



Il cast

Oltre alla coppia di protagonisti formata da Jared Leto e Anne Hathaway, arricchiscono il cast tanti nomi eccezionali, quali Kyle Marvin (The Climb) nel ruolo del co-fondatore Miguel McKelvey. Marvin è inoltre colui che si occuperà di dirigere la prossima commedia di genere road trip movie per Paramount dal titolo 80 for Brady, pellicola che è stata appena annunciata e che avrà nel cast il leggendario ex giocatore di football americano Tom Brady, nei panni di se stesso e anche nei panni di produttore del lungometraggio.

In WeCrashed c’è anche OT Fagbenle (The Handmaid's Tale) che si cala nella parte dell'investitore Cameron Lautner e America Ferrera (Ugly Betty, Superstore), nei panni dell'imprenditrice Elishia Kennedy.



Lee Eisenberg e Drew Crevello sono i creatori e anche co-sceneggiatori, produttori esecutivi e co-showrunner.

A dirigere la serie ci sono John Requa e Glenn Ficarra (This is Us, Crazy Stupid Love), che sono anche produttori esecutivi insieme a Charlie Gogolak, Anne Hathaway e Natalie Sandy. Pure Jared Leto ed Emma Ludbrook sono produttori esecutivi per conto della loro società di produzione Paradox. E Hernan Lopez, Marshall Lewy e Aaron Hart sono i produttore esecutivi di Wondery.