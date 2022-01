WeCrashed, Jared Leto e Anne Hathaway nel trailer della serie tv

Una drammatica storia vera. Un sogno tramutatosi in incubo, soprattutto per gli investitori della società WeWork, che nel 2019 ha generato un enorme scandalo Condividi

I fan di Jared Leto e Anne Hathaway hanno di che festeggiare. Sui social è stato infatti distribuito il trailer ufficiale di WeCrashed, serie TV che vedrà le due superstar l’una di fianco all’altra. Una produzione davvero interessante, che promette spettacolo.

approfondimento Le migliori serie TV da vedere a gennaio 2022. FOTO Un totale di otto episodi, diretti da John Equa e Glen Ficarra. Farà il proprio esordio tra non molto, precisamente il 18 marzo 2022. Chiunque volesse apprezzarla potrà farlo su Apple TV, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick, via app. Nel corso delle puntate si assisterà all’ascesa e al rovinoso crollo di WeWork, una “bolla”, come si dice in ambito finanziario, dal valore di 75 miliardi di dollari.

WeCrashed, trama e cast approfondimento Jared Leto, l'attore festeggia i 50 anni con due foto su Instagram WeCrashed è una miniserie drammatica, che in meno di dieci episodi racconterà il sogno di WeWork e il suo doloroso crollo. Jared Leto interpreterà Adam Neumann, co-fondatore, mentre Anne Hathaway sarà Rebekah Neumann, sua moglie. L’idea della serie trae ispirazione dal podcast WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork. Con questa produzione Jared Leto fa ritorno sul piccolo schermo dopo una prolungata assenza. Occorre tornare agli anni ’90 per ricordare My So-Called Life e Cool and the Crazy, ultime produzioni cui ha preso parte tra il 1994 e il 1995. In seguito soltanto due documentari.