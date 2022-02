NieR Automata, una serie animata tratta del celebre videogioco

Nato come sequel di Nier (2010), Nier: Automata è tra i videogiochi più amati dal pubblico giovanile, utilizzabile sulle diverse console ad oggi esistenti. Quella che racconta, tra i diversi livelli e le sue innumerevoli battle, è una storia ambientata in un ipotetico futuro di guerra , dove sempre più biomacchine (create dagli alieni durante un’invasione terrestre) si troveranno a combattere con altri androidi (forze di difesa sviluppate da ciò che ne resta dell’uomo nascostosi sulla Luna) per la sopravvivenza. Un entusiasmante videogioco di ruolo che ha coinvolto il pubblico globale che ora non attende altro di vedere i propri beniamini in una serie anime sullo schermo. Nier: Automata è un videogioco action sviluppato dalla casa giapponese Platinum Games e pubblicato nel 2018 da Square Enix per PlayStation 4, Xbox One e Microsoft Windows.

Nier: Automata, gli sviluppatori raccontano l’arrivo di un anime

Un grande successo, quello registrato dal videogame Nier: Automata e che la serie anime, presto in arrivo, spera di replicare. Di certo le carte in regola ci sono tutte, per uno tra i primi gameplay ad aver ricevuto unanimemente pareri positivi da parte di pubblico e critica fin dal suo esordio nel 2018. Il motivo? Si tratterebbe del primo game elettronico ad avere una narrazione per nulla banale, anzi incentrata a fondo sulla caratterizzazione dei personaggi e la profondità dei temi affrontati. Senza però lasciare null’altro al caso, visto che anche la colonna sonora e il sistema di combattimento sono di elevatissima qualità. Ecco le parole degli organizzatori che, nel corso dell’ultima livestream dedicata al gioco, hanno deciso di rendere ufficiale la realizzazione della sua versione anime per il piccolo schermo: “Abbiamo annunciato la decisione di realizzare una serie animata durante il NieR: Automata 5th Anniversary Live Broadcast di oggi, a cinque anni dall'uscita del gioco. NieR: Automata è un action RPG prodotto da Square Enix e sviluppato da PlatinumGames. L'ambientazione è un futuro distante in cui gli esseri umani stanno emigrando verso la Luna per via della potenza di un esercito robotico scatenato da forze aliene. 2B appartiene alla nuova unità androide Yorha e combatte per riconquistare il pianeta”. La voglia sembra quindi di ripercorrere tra disegni animati e frame, la trama ufficiale del videogioco. Notizia che sicuramente riempirà di gioia e curiosità tutti gli amanti del genere.