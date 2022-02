3XTE, tre serie tv da vedere consigliate da Federico Chiarini

Affari segreti di damigelle, Scissione, The Marvelous Mrs. Maisel: queste le tre serie tv consigliate da Federico Chiarini nel consueto appuntamento "3XTE". Da non perdere ma soprattutto... da vedere!

Affari segreti di damigelle (Sky Serie)

Affari segreti di damigelle è una serie australiana con Abbie Cornish e Katie McGrath.

È l’adattamento di un dramma teatrale che è stato riadattato per raccontarci in sei episodi la storia di un gruppo di vecchie amiche che scopre di non conoscersi esattamente come crederebbe.

Capiamo dalle prime immagini delle serie che è successo qualcosa di drammatico. Dopo questo angosciante prologo, un flashback ci riporta a tre mesi prima: una bellissima giornata in cui Olivia, mentre brinda con le amiche alla sua guarigione viene coinvolta in una romantica proposta di matrimonio.

Tutto sembra perfetto, ma è solo l’inizio di un incubo per lei e le sue damigelle d’onore.

A rompere i loro equilibri sarà un estraneo al gruppo, un ex amante che si rivelerà uno stalker in grado di creare una frattura in questa amicizia di lunga data.

Tutti gli episodi sono disponibili on demand, oppure potrete vederla in onda il sabato su Sky Serie. Continua quindi il sabato al femminile dopo And Just Like That, che ha fatto da apripista a una serie di titoli che ci proporranno interessanti protagoniste che sono in arrivo nei prossimi mesi come Hotel Portofino, L’Opera, The Gilded Age e la sesta stagione di Outlander.

Consigliata perché: svela i segreti di un gruppo di amiche che credono di non averne tra loro.