3XTE, tre serie tv da vedere e consigliate da Federico Chiarini

Professor Wolfe, Reacher e Inventing Anna: ecco i consigli di questa settimana di Federico Chiarini che ci spiega, soprattutto, perché (e dove) vedere queste serie tv

PROFESSOR WOLFE – SU SKY INVESTIGATION DAL 13 FEBBRAIO approfondimento Professor Wolfe, il trailer della serie in onda su Sky dal 13 febbraio Professor Wolfe è una serie Sky Original inglese, il protagonista è un docente di scienze forensi che collabora con la polizia per risolvere complicati crimini. All’apparenza Wolfe è un classico procedurale, come punto di forza ha proprio il suo protagonista: uno scienziato a capo di un efficiente gruppo di esperti investigatori ma anche un professore apprezzato dai suoi studenti perché conduce le sue lezioni in modo bizzarro nonostante la materia sia per definizione un po’ splatter. La sua vita privata è un disastro: sta attraversando una crisi di mezza età, si è da poco separato e non è ancora riuscito a dominare la sua gelosia, spingendosi in alcuni casi oltre i limiti della legalità. La sua mente è brillante ma i suoi modi sono spesso sopra le righe. E forse per capire cosa lo rende così geniale ma anche cosi instabile dovremo conoscerlo meglio. Consigliata perché: è un crime con un tocco di humor.

REACHER – Prime video (disponibile) approfondimento Reacher, la serie TV rinnovata per la seconda stagione Per la seconda serie ci spostiamo a Margrave, piccolo paesino della Georgia dove il nostro protagonista, un ex militare, arriva a piedi e viene subito fermato dalla polizia che lo accusa di un crimine. Sembra l’inizio di Rambo ma è tratto da un altro libro. O meglio, dalla serie di libri di Lee Child da cui si sono già stati tratti due film con Tom Cruise: quella di Jack Reacher. In questa serie Reacher ha un passato nella polizia militare, è dotato si straordinarie doti investigative ma ha un anche uno spiccato talento a mettersi guai. Appena lui arriva, in questa cittadina di 1700 anime compaiono due cadaveri. Il ragazzo ha un fisico possente ed è forestiero. Inevitabile che tutti sospettino di lui. Ma da accusato si troverà a collaborare con le locali forze dell’ordine quando scoprirà che uno dei cadaveri è legato al suo passato, trascinandoci all’interno di un elaborato complotto. Consigliato perché: è una indagine ricca di azione che non si prende troppo sul serio. Già disponibile su Prime Video.